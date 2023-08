A empresa Construtora Amil foi a vencedora do processo de licitação realizado pela prefeitura para executar a duplicação da Avenida Bandeirantes, entre o Batalhão da Polícia Militar Ambiental à rotatória de acesso ao Anel Viário Conrado Salles de Brito e da MT-130. A obra vai custar pouco mais de R$ 3,6 milhões e o prazo para conclusão é de quatro meses.

Com a duplicação, a expectativa é de melhorias no tráfego de veículos, além da garantia de mais segurança no trânsito, já que são comuns acidentes neste trecho da via.

A duplicação da avenida foi anunciada, ainda em 2020, pela prefeitura, mas não havia saído da promessa desde então. A demora teria sido motivada pela obra da ponte sobre o Córrego Lajeadinho, que ficou parada por mais de um ano.

A nova ponte, cujas obras já foram paralisadas e retomadas mais de uma vez, deve ter 45,8 metros de extensão por 11 metros de largura, com um custo superior a R$ 3 milhões.

A ponte tinha previsão de ser concluída em março deste ano, após a obra ter sido retomada, contudo, a construção não foi finalizada no prazo. Antes disso, o serviço ficou parado por mais de um ano, depois que foi paralisado para uma readequação no projeto, sendo retomada somente em dezembro de 2022.

Inicialmente, a construção da ponte custaria R$ 1,1 milhão, mas após o projeto ser redefinido, foi licitada por mais de R$ 3 milhões para ser concluída.

De acordo com a prefeitura, foram detectadas inconsistências no estudo geológico que embasou o projeto estrutural da ponte no momento da escavação para construção dos pilares de sustentação, exigindo a readequação do projeto original, reprogramação de valores e nova licitação.