A Câmara Municipal discutiu a minuta do projeto de lei de Uso e Ocupação do Solo, que compõe o novo Plano Diretor Municipal, em audiência pública na última terça-feira (22) e de forma técnica na Câmara Temática nesta sexta-feira (25). Várias propostas de alterações ao projeto original apresentado pela prefeitura foram avaliadas e algumas mudanças poderão ocorrer.

Entre as propostas recebidas pelo Legislativo estão alterações na taxa de impermeabilidade do solo, diminuindo os percentuais máximos permitidos para as construções residenciais e comerciais. Na minuta do Poder Executivo, as taxas foram ampliadas em relação ao plano diretor atual, estabelecendo o mínimo de 30% de manutenção do solo sem construção nas habitações e também nos imóveis comerciais.

O percentual é questionado por entidades da cidade, que sugerem mudança, com a diminuição do percentual para 15% nas habitações e 10% aos imóveis comerciais. A argumentação apresentada é de que os percentuais aumentaram bastante desde a última modificação da minuta, sem nenhuma justificativa aparente, sendo que o aumento soa desproporcional, podendo impactar no desenvolvimento local, em especial porque as construtoras estão adotando medidas sustentáveis, não restritas à reserva de áreas permeáveis, como as tecnologias de drenagem e materiais eco-friendly.

Outra mudança apontada como necessária está na proibição de propaganda em zonas e áreas de interesse ambiental. No projeto da prefeitura, somente particulares estariam proibidos de promover propaganda em zonas de interesse ambiental, ficando as instituições públicas liberadas.

Entidades pedem alteração, ampliando a proibição também para as instituições públicas. Na justificativa, afirmam que não faz sentido a proibição ficar restrita a particulares, pois, neste caso, o que se pretende proteger são direitos difusos e coletivos (zonas e áreas de interesse ambiental), isto é, áreas que são de interesse de todos os cidadãos, razão pela qual, não há diferenciação entre aquilo que é de caráter institucional e privado.

Ainda, entre as principais mudanças solicitadas à Câmara Municipal, está o aumento da metragem máxima de um edifício que, na minuta do Poder Executivo, está limitado em até 15 metros de altura. O pedido é para que esse limite máximo de altura seja ampliado, sob argumento de que a restrição altimétrica tende a inviabilizar empreendimentos.

Todas as propostas de alterações feitas por entidades e comunidade em geral estão sendo analisadas pela Câmara Municipal e caberá aos vereadores incluírem ou não as mudanças no projeto de lei.