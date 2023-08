Com vários pontos considerados polêmicos, o projeto de lei de Parcelamento do Solo, que integra o novo Plano Diretor de Rondonópolis, deve ser debatido hoje (29), na Câmara Municipal. Marcada para começar às 18h, no prédio do legislativo rondonopolitano, a audiência é aberta à participação da população.

- Publicidade -

Integrante da comissão especial criada para conduzir a discussão do Plano Diretor na Câmara Municipal, o vereador Dr. Jonas Rodrigues (SD), disse ao A TRIBUNA, ontem (28), que considera a discussão desta minuta, que contém as regras e orientações para o parcelamento do solo do município, como “uma das mais polêmicas e complexas”.

Ele, que ocupa a função de revisão da comissão especial, citou que, entre vários pontos, a minuta prevê mudanças nas diretrizes para a implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais.

“Estabelece que, no caso de instalação de um condomínio fechado, por exemplo, deve ter uma distância entre um e outro de 300 metros de vazio, cabendo ao investidor fazer o arruamento do entorno”, observou, citando este como sendo um dos pontos polêmicos.

Comentou ainda sobre as alterações previstas nas normas das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) no entorno dos cursos d’águas, aumentando as medidas anteriores paramentadas pelo Código Florestal Nacional.

“No caso do Rio Vermelho houve um aumento das medidas, passando de 100 metros para 200 metros. Já para ribeirão subiu de 50m para 100m e córregos foi de 30m para 70m”, atestou.

“Por isso, considero importante a participação da sociedade nesta discussão, principalmente da sociedade civil organizada e dos segmentos que serão afetados diretamente por esta lei”, enfatiza o Dr. Jonas, que é servidor de carreira da prefeitura, onde atua como fiscal da habitação.