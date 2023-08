A Câmara Municipal adiou, para a próxima terça-feira (22), a audiência pública que estava marcada para ocorrer hoje (15) para debater a minuta do projeto de lei do Uso e Ocupação do Solo, um dos projetos que integram o novo Plano Diretor Municipal.

O adiamento ocorreu, segundo a Câmara, em função da realização do evento “Tribunais em Ação” que tem início hoje em Rondonópolis.

Esta será a quarta audiência pública para discutir as minutas de lei do Poder Executivo enviadas à Câmara Municipal que fazem parte do Plano Diretor. A sociedade e os vereadores já discutiram as minutas do Perímetro Urbano, Plano Diretor e Código Ambiental do Município.

Alguns questionamentos sobre a minuta do Uso e Ocupação do Solo foram levantados durante as audiências públicas anteriores. Entre as determinações do projeto de lei que estão sendo questionadas estão a redução do perímetro urbano da cidade em 48% do atual, a diminuição do número de andares que podem ser construídos em edificações e o aumento do percentual de impermeabilização nos terrenos.

Estas questões devem ser melhor discutidas durante a audiência pública e, posteriormente, abordadas nos debates nas reuniões das câmaras temáticas, onde os temas são abordados de forma técnica.

O Plano Diretor é composto pelas leis do Perímetro Urbano, Código Ambiental, Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento do Solo, Código de Edificações e Código de Posturas.

Com a alteração da data da audiência pública que seria realizada hoje, o cronograma da Câmara Municipal para as próximas audiências compreende o debate da minuta do Uso e Parcelamento do Solo em 22 de agosto; Parcelamento do Solo em 29 de agosto; Código de Posturas em 12 de setembro; e, Código de Edificações em 19 de setembro.