1 de 2

Dois incêndios de grandes proporções foram registrados em Rondonópolis neste final de semana. Os dois ocorreram no perímetro urbano da cidade e causaram danos materiais. No sábado (12), o fogo atingiu um ferro velho no bairro Jardim Primavera.

- Publicidade -

Já no domingo (13), o incêndio ocorreu em uma área de vegetação nas proximidades da travessia urbana da BR-163/364 e atingiu uma empresa de materiais recicláveis localizada no Distrito Industrial Rondonópolis.

Os incêndios acontecem em um momento de intensificação do período da estiagem na região onde o Corpo de Bombeiros já vinha fazendo alertas para a população quanto ao aumento dos focos de incêndio registrados.

Na tarde do sábado, o fogo atingiu e destruiu carcaças de veículos em um ferro velho. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, que informou que o incêndio teve início em uma plantação de bambu nas proximidades do ferro velho. Neste caso, a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso.

No domingo, a suspeita é que o incêndio tenha começado em uma área de vegetação, conforme explicou o Corpo de Bombeiros, e atingido a empresa de materiais recicláveis. As chamas destruíram a estrutura de alvenaria da empresa, mais três veículos que estavam no local, bem como materiais recicláveis.