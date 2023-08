O vereador licenciado Adilson do Naboreiro (SD) disse ao A TRIBUNA que protocolou, na manhã desta sexta-feira (25), o seu pedido de demissão ao prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) do cargo de secretário municipal de Agricultura.

Ele alegou “decepção” e que se “cansou” do tratamento dado pelo prefeito aos pleitos da pasta, que assumiu em meados de janeiro de 2021, logo após tomar posse do mandato de vereador.

“É muita decepção. Muitas dificuldades para atender os pedidos dos moradores da zona rural pela falta de suporte. Praticamente, nenhum dos projetos que a gente conversou com o prefeito para ser executado teve apoio para se tornar realidade. Cansei”, atestou Naboreiro, acrescentando que a pasta completou, nesta sexta-feira, 10 dias sem receber combustível.

“Desde o início do ano estamos pedindo insumos para fazer a troca das pontes de madeira para aduelas, e nada. Se queriam me desgastar, acho que não deu certo, pois os moradores da zona rural perceberam a falta de condições de trabalho dadas pelo prefeito”, disparou Adilson.

Citou ainda que combinou com o prefeito a realização de investimentos em projetos de farinheiras, laboratório de piscicultura e frigoríficos de ovinos, aves e suínos para atender os pequenos produtores rurais do município.

“Conversamos com o prefeito sobre estes projetos, mas que não recebemos apoio para serem realizados”, lamentou o demissionário, prevendo que deve retornar à Câmara na primeira semana de setembro.

“Vou entrar com a documentação na Câmara semana que vem para assumir o mandato. Para a sessão da próxima quarta-feira ainda não devo estar apto para voltar”, prevê, adiantando que deverá ter uma postura independente e crítica.

Magoado, Naboreiro também adiantou que não deve mais acompanhar o grupo político do prefeito Zé Carlos do Pátio. “Não tem como, é muita decepção”, alfinetou o secretário demissionário, que cogita deixar o SD.

Um dos destinos de Adilson, comentado nos bastidores, seria o MDB, que tem o deputado Thiago Silva como pré-candidato a prefeito na eleição do próximo ano. Sobre isso, ele desconversou e afirmou que deve analisar, com tranquilidade, as movimentações para a corrida sucessória de 2024.

“É uma possibilidade (MDB). Sou amigo do Thiago, mas temos que ver quem serão os candidatos, até porque também tenho boa relação com outros pré-candidatos”, ponderou.