Na região central, empresários apontam que veículos estacionados irregularmente e as “paradas” em fila dupla viraram uma constante e causam problemas.

Empresários de Rondonópolis estão sugerindo para a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) que intensifique e torne constante a presença dos agentes de fiscalização de trânsito, os “amarelinhos”, na região central da cidade com foco em orientar os condutores quanto ao cumprimento da legislação de trânsito, bem como amplie a fiscalização na Avenida W-11 para impedir que veículos de carga continuem circulando pelo perímetro urbano da cidade.

“As pessoas insistem em parar em fila dupla, por exemplo, o que atrapalha todo o fluxo do trânsito na região central. Esse é um dos maiores problemas. É preciso orientar os motoristas, não somente aplicar multas”, relata um dos empresários.

Além de intensificar as ações de orientação aos condutores no centro, solicitam que a Setrat aumente a fiscalização para impedir a entrada de carretas no perímetro urbano, especialmente pela Avenida W-11, que hoje se transformou numa das principais vias usadas por condutores de carretas para passar pelo perímetro urbano.

Esse tráfego de carretas pelas vias da cidade contribui para danificar a pavimentação asfáltica, que não é construída para o tráfego pesado, bem como danifica fios da rede elétrica e de empresas de telecomunicações, causando quedas de energia e deixando empresas e residências sem internet.