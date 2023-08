Filiado ao PSD, Argemiro Ferreira, ex-diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), vai na contramão do movimento que está sendo feito pelo pré-candidato lançado pelo seu partido à disputa da prefeitura no próximo ano, o vice-prefeito Aylon Arruda.

Ao contrário de Arruda, que tem buscado se reaproximar do atual prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), na expectativa de vir a contar com o apoio dele no próximo ano ao seu nome, Argemiro entende que o PSD deve estar alinhado ao movimento feito pelos partidos de direita e de centro-direita para se buscar uma candidatura única para enfrentar o nome a ser lançado pelo grupo político do atual mandatário do Palácio da Cidadania.

“Estou aguardando as definições e acompanhando as movimentações. Espero que o PSD esteja alinhado com este movimento pela construção da unidade dos partidos de direita e de centro em torno de uma candidatura única”, declarou Argemiro, que deixou o comando da Coder em fevereiro deste ano, por conta de desgastes em questões administrativas com o prefeito, como declarou na época, após ficar no cargo mais de três anos.