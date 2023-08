Atendendo representação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a 1ª Vara Criminal de Rondonópolis decretou a prisão preventiva de João Vitor Barbosa da Cruz, 21 anos, suspeito de ter causado as mortes das irmãs Ysabela Raiane Rodrigues dos Santos e Brenda Raquely Rodrigues dos Santos, de 9 e 7 anos, na noite da segunda-feira (31), no bairro Vila Adriana.

O acusado conduzia uma Amarok furtada e, durante uma fuga da polícia, atingiu o veículo Gol em que as duas meninas estavam com mais outra criança, com o pai e a madrasta.

Ontem (3), a Polícia Civil informou que continua em busca de João Vitor, que está foragido, e pediu a ajuda da comunidade com informações que possam levar ao paradeiro dele.

Conforme o inquérito policial instaurado, o acusado estava conduzindo a camionete Amarok, com registro de furto, na noite do dia 31 de julho. Ele teria recebido ordem de parada dada pelos policiais militares, mas fugiu em alta velocidade e, após desrespeitar vários cruzamentos, acabou batendo no VW Gol que tinha preferência de trânsito, em um cruzamento de vias no bairro Vila Adriana.

No interior do Gol estava uma família, com dois adultos e três crianças. As três crianças foram lançadas para fora do Gol com o impacto entre os veículos. As duas meninas morreram no local e outras três pessoas foram socorridas com diversos ferimentos. O menino e a mulher permanecem hospitalizados.

Após a colisão, o condutor da camionete fugiu do local, deixando no carro uma jovem de 20 anos, que também ficou ferida e foi presa em flagrante. Equipes das polícias Civil e Militar fizeram várias diligências, no entanto, ele não foi localizado.

A camionete Amarok foi furtada dias antes por um criminoso reincidente em crimes patrimoniais, preso em flagrante na terça-feira pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, que confessou ter entregue o veículo a um receptador.

A apuração do crime é conduzida pela DHPP de Rondonópolis e após a coleta de diversas evidências sobre a autoria foi encaminhada a representação pela prisão preventiva do autor.