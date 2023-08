O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) informou que ainda trabalha na avaliação da ação judicial para contestar a prorrogação do mandato da diretoria do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Serv Saúde).

A possibilidade de acionar a Justiça foi levantada pela presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, após assembleia realizada em 10 de agosto com os servidores municipais.

A sindicalista explicou que não é contra a prorrogação do mandato do Serv Saúde, mas sim a forma como foi conduzido o processo, com a lei enviada à Câmara Municipal pelo Poder Executivo sem antes consultar os servidores.

“Não somos contra prorrogar o mandato, somos contra não ouvir o servidor, ele é o dono do Instituto, somos contra não incluir o Impro (Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis)”, afirmou.

A Câmara aprovou, no início de agosto e o prefeito José Carlos do Pátio sancionou, a lei que prorroga o mandato da direção do Serv Saúde. Com isso, os atuais diretores terão direito a exercer um mandato de três anos, conforme estabelece a Lei que originou o Instituto há 18 anos – a 4.616/2004 -, no seu artigo 51, parágrafo 2, permanecendo nos cargos para os quais foram eleitos ainda em 2024.

Desta forma, perdeu efeito a Lei 11.328, de março de 2021, que instituiu “normas de caráter transitório e emergencial”, em virtude da pandemia, onde foi prorrogado o mandato da antiga diretoria e acabou tirando um ano de gestão dos atuais diretores, eleitos no final daquele ano.

O projeto de lei foi enviado à Câmara pelo prefeito conforme pedido da atual direção do Serv Saúde e causou polêmica com o Sispmur porque os servidores não foram consultados e a prorrogação do mandato não se aplicou igualmente ao Impro, que também está com um mandato de dois anos em vigor em função de lei do período da pandemia.