A direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) deve questionar, na Justiça, a lei aprovada pela Câmara Municipal que estende, por mais um ano, o mandato da atual diretoria do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Serv Saúde).

- Publicidade -

A informação foi repassada ao A TRIBUNA pela presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, logo após o término da assembleia geral realizada na tarde de ontem, no ginásio Marechal Rondon.

Pelo que a reportagem apurou, a assembleia, que contou com cerca de 70 servidores, transcorreu com os ânimos bastantes acirrados e muito bate-boca entre os diretores do Sispmur e do Serv Saúde.

“A assembleia, não pela maioria absoluta, mas pela maioria relativa, manifestou-se contrária a aprovação do projeto do prefeito Zé do Pátio que foi enviado à Câmara Municipal. Pois, os atuais diretores do Instituto, quando se candidataram, já sabiam que o mandato seria de dois anos”, disse a sindicalista.

Diante do que foi definido na assembleia, Geane informou que será juntada a documentação e a ata para preparar a ação que será ingressada na Justiça, questionando a ampliação do mandato da atual diretoria executiva do Serv Saúde.

Conforme noticiou o A TRIBUNA em sua edição de ontem, na sessão de quarta-feira (9), por 15 votos a 4, o projeto de Lei encaminhado, em regime de urgência, pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), a pedido da direção do Serv Saúde, foi aprovado pelos vereadores.

Com a aprovação da Lei, os atuais diretores terão direito a exercer um mandato de três anos, conforme estabelece a Lei que originou o Instituto há 18 anos – a 4.616/2004 -, no seu artigo 51, parágrafo 2.

Desta forma, perdeu efeito a Lei 11.328, de março de 2021, que instituiu “normas de caráter transitório e emergencial”, em virtude da pandemia, onde foi prorrogado o mandato da antiga diretoria e acabou tirando um ano de gestão dos atuais diretores, eleitos no final daquele ano.

Com isso, agora, os atuais diretores terão direito a exercer um mandato de três anos.