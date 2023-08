O prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) encaminhou, na manhã de ontem (1), à Câmara Municipal, um projeto de Lei Complementar, em regime de urgência, dispondo sobre a organização e composição do Conselho Municipal de Saúde (CMS).

O encaminhamento da mensagem nº 17/2023 e que pode causar bastante polêmica na Casa de Leis, caso entre em votação na sessão de hoje (2), irritou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador Subtenente Guinancio (PSDB).

Em conversa ontem com o A TRIBUNA, ele classificou o envio da mensagem para ser votada em regime urgência como uma “manobra ardilosa” do Executivo para tentar enfraquecer o papel fiscalizador do Conselho e o fortalecimento dos poderes da Secretaria Municipal de Saúde.

“É um acinte e uma manobra ardilosa mandar um projeto após a reunião da CCJ e numa terça-feira que não teve a Ordem do Dia por conta do falecimento da mãe do vereador Dico (SD). Proposta esta que desfigura o Conselho e enfraquece o colegiado, ao mesmo tempo em que fortalece demasiadamente os poderes da Secretaria Municipal de Saúde”, desabafou Guinancio.