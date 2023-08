A diretoria do Sispmur está anunciando, para esta quinta-feira (10), uma assembleia geral com os servidores públicos municipais de Rondonópolis, que será realizada às 14h, na quadra da APAE. A pauta da reunião, segundo o sindicato, conta com dois temas centrais.

- Publicidade -

A primeira discussão também será a mais polêmica. O Sispmur vai ouvir a opinião do servidor sobre o projeto de lei sugerido pelo prefeito Zé Carlos do Pátio, que pede a ampliação do mandato dos atuais diretores do Serv Saúde.

A proposta tramita na Câmara de Vereadores e deve entrar na sessão ordinária desta quarta-feira (9).

O projeto foi enviado para o Legislativo em regime de urgência. “Como é possível enviar um projeto, em regime de urgência, sem passar antes pela votação do servidor? O Serv Saúde é patrimônio do servidor público municipal, logo ele [servidor] deve ser ouvido antes de qualquer mudança. É válido lembrar que para o adiamento das eleições do próprio Serv Saúde e do IMPRO, em 2021, foi feita uma assembleia antes de qualquer projeto. Queremos saber o posicionamento do trabalhador sobre essa nova prorrogação de mandato. Essa postura de impor, sem ouvir os interessados é um ato ditatorial”, dispara Geane Lina Teles, presidente do Sispmur.

A sindicalista lembra que a atual redação do projeto de lei não tem qualquer segurança jurídica e que é totalmente desnecessária, uma vez que faltam poucos dias para abertura do processo eleitoral.

“Gostaria de entender o porquê de só agora, faltando menos de duas semanas para abertura do processo eleitoral, eles enviaram a proposta. É muito estranho, o que dá para entender é que estão tentando adiar as eleições do Serv Saúde”.

Geane ainda garantiu que o departamento jurídico do Sispmur já levantou toda a documentação e está pronto para o embate judicial, caso seja necessário.

“Acredito no bom senso da maioria dos vereadores. Esse projeto ‘maluco’ será rejeitado. Mas caso resolvam aprovar vamos para o embate judicial, com toda certeza e vamos ganhar. A lei está a nosso favor”, garante.

A segunda discussão da assembleia é referente aos servidores do campo, que são representados pelo Sispmur na ação dos transportes, apresentação de documentos e números de contas.