A Casa do Adolescente Sagrada Família (CASF), entidade filantrópica que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, terá nova sede. Um novo espaço mais amplo foi construído no bairro Sagrada Família (próximo ao Parque São Jorge) e tem previsão de ser inaugurado na segunda quinzena de setembro.

- Publicidade -

Com a nova estrutura, a Casa do Adolescente pretende ampliar gradativamente o número de crianças atendidas, passando das atuais 88 para até 400.

Segundo o tesoureiro da Casa, Wagner Bolonhesi, a compra da área e construção da sede foram possíveis por meio de recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), da Prefeitura de Rondonópolis e de emendas parlamentares, bem como pela contribuição de empresas e da sociedade como um todo. “A construção já está pronta e para ser inaugurada depende da colocação do mobiliário e da obtenção do habite-se do Município”, explica.

A construção tem mais de 700 metros quadrados e conta com espaços como cozinha industrial, refeitório, recepção, secretaria, brinquedoteca, biblioteca, sala de informática, sala de dança, sala de música e sala pedagógica. A entidade pretende também construir uma quadra esportiva no espaço. Para isso, ainda está em busca dos recursos.

Bolonhesi destaca que com a nova construção é possível conseguir aumentar o número de crianças e adolescentes atendidos. “Queremos aumentar gradativamente a quantidade do público que atendemos. A intenção é conseguir chegar a 100 até o final do ano e ir gradativamente aumentando até 300 a 400 crianças”, projeta.

A Casa do Adolescente Sagrada Família funciona em Rondonópolis há 32 anos e está instalada em um imóvel da Diocese de Rondonópolis no bairro Sagrada Família. São atendidas, atualmente na unidade, 88 crianças entre 7 e 15 anos.

Em sistema de contraturno, as crianças e adolescente recebem aulas de português, espanhol, entre outras, como reforço escolar, além de aulas de dança, música, instrumentos musicais, capoeira e caratê.

O objetivo da entidade, conforme explica Bolonhesi, é receber esse público em situação de vulnerabilidade social com as atividades em contraturno, e, encaminhamento ao mercado de trabalho como menores aprendizes quando completam 15 anos. “Nós temos parcerias com empresas, e preparamos os adolescentes para o mercado de trabalho”, complementa.

Em 32 anos de atividades, a Casa do Adolescente já encaminhou mais de 700 jovens ao mercado de trabalho. “É um trabalho preventivo que a entidade desenvolve”, aponta.

A Casa do Adolescente Sagrada Família é uma entidade filantrópica e é mantida com apoio do setor público e privado. A presidente atual é Graziela Beltrame de Matos.