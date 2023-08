Longe dos holofotes da arena política rondonopolitana, o coronel Vanderlei Bonoto Cante, do Corpo de Bombeiros Militar, que já disputou, sem sucesso, a prefeitura de Rondonópolis, acompanha as discussões de candidaturas para a eleição do próximo ano visando a sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

- Publicidade -

Ligado ao Movimento Conservador de Rondonópolis, Bonoto, que concorreu, em 2020, ao comando do Paço Municipal pelo PRTB, disse ao A TRIBUNA que também trabalha pela construção da unidade da direita local, que não foi possível em 2020.

“Estou alinhado a um grupo de pessoas (conservadores) da cidade que busca a construção desta unidade em torno de uma candidatura que defenda um projeto conservador e liberal para Rondonópolis. Este é o meu pensamento”, reafirmou Bonoto.

Ele disse também que espera que as “vaidades pessoais” não atrapalhem a construção da unidade da direita local em torno de uma candidatura única no próximo ano.

“Temos um longo caminho e as vaidades pessoais não podem atrapalhar. É difícil construir esta unidade por conta disso. Mas não impossível. Vamos trabalhar para que se chegue a um consenso, visando o lançamento de uma candidatura alinhada com um projeto conservador liberal para a cidade”.

Caso não seja viabilizada esta candidatura alinhada com o pensamento liberal conservador, o qual defende, Bonoto não descartou a possibilidade de novamente disputar a Prefeitura de Rondonópolis.

“Não é a minha intenção. Mas, por ventura, se não chegar a um consenso para a construção de uma candidatura única alinhada verdadeiramente com o pensamento liberal e conservador, podemos, sim, disputar a prefeitura”, avisou.

Para ele, neste momento, as discussões não deveriam ser pessoalizadas, mas, sim, em torno de projetos para Rondonópolis. “Infelizmente, debate-se apenas nomes para concorrer. O correto seria em torno de projeto, de ideias, com o nome resultando destas discussões”, avaliou Bonoto que, no momento, não tem filiação partidária.

Na eleição de 2020, quando disputou pelo PRTB, Bonoto, acabou ficando na sexta colocação, entre os oito postulantes ao comando do Palácio da Cidadania, com 1.786 votos, o que correspondeu a 1,76% dos votos válidos.