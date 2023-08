Recém-indicado para ser o líder da bancada do MDB na Câmara Municipal, o vereador Adonias Fernandes quer o apoio do governador Mauro Mendes (UB) à pré-candidatura do deputado estadual Thiago Silva, que se articula para disputar o comando do Palácio da Cidadania no próximo ano.

“Caso o partido do governador (União Brasil) não tenha candidato em Rondonópolis, até por uma questão de lealdade aos companheiros do MDB, que o apoiaram nas suas duas eleições, o justo é que ele esteja junto conosco, que temos o Thiago como pré-candidato a prefeito no ano que vem”, declarou o vereador, que está em seu quinto mandato na Casa de Leis.

O emedebista ressaltou que o governador Mauro Mendes já manifestou, no último fim de semana, o seu apoio ao prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, que deve buscar pelo MDB a reeleição no pleito eleitoral do próximo ano.

“Então, para ser leal com os companheiros do MDB daqui também (Rondonópolis), o justo é ele apoiar o Thiago, que é o nosso nome para disputar a prefeitura”, reforçou Adonias.

Ele, inclusive, já anunciou que, como líder da bancada da sigla na Câmara Municipal, trabalhará para fortalecer o MDB visando a disputa eleitoral do próximo ano.

O parlamentar ressaltou que o MDB, que faz parte da gestão do atual mandatário do Palácio Paiaguás, está aberto, com vistas a eleição de outubro de 2024, para dialogar com todas siglas que querem “o bem” de Rondonópolis.