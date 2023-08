Com o título “Corrida ao Paço: Aylon sobe o tom, manda indireta contra deputado e defende aliança com Pátio”, a reportagem publicada pelo A TRIBUNA, na edição do dia 12 de agosto deste ano, será apresentada na mostra “O Discurso na Esfera Jornalística”, que será realizada hoje (18) por alunos da turma especial do curso de Jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis.

Aberta à comunidade, a mostra dos trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos do curso, na disciplina “Análise do Discurso e Leitura Crítica da Mídia, ministrada pela professora doutora Geiza Gimenes, ocorre em duas etapas.

Na parte da manhã, das 8h às 12h, na Escola Técnica Estadual de Rondonópolis. No período da noite, a exposição transcorrerá das 19h às 20h, na Escola Estadual Dom Wunibaldo.

De acordo com o estudante Cristóvão Alves, o intuito da professora nesta atividade é fazer com que os acadêmicos compreendam como os signos da mídia podem influenciar uma retórica, já que o jornalismo também tem a sua subjetividade. “Nem tudo são apenas fatos e o jornalista pode impactar o seu leitor através da escrita”, pontua.

Conforme Cristóvão Alves, os trabalhos que serão apresentados na mostra foram desenvolvidos em duplas. Os temas analisados, que saíram na mídia impressa, seja ela local, regional ou nacional, foram escolhidos pelos próprios acadêmicos.

Cristóvão e os colegas Walisson Júnior e Denilson Paredes, o único trabalho feito em trio, escolheram fazer a análise da reportagem publicada no A TRIBUNA já que o veículo, na opinião do estudante, provoca impacto na opinião pública local.

“A gente podia escolher para analisar, reportagens, charges e fotos publicados na mídia. Nós escolhemos esta reportagem tratando da sucessão municipal publicada pelo TRIBUNA, que é um veículo tradicional e que costuma causar impacto na nossa cidade”, reiterou Cristóvão.

Disse ainda que a reportagem, que tem como pano de fundo a sucessão municipal do próximo ano, chamou atenção porque também trata de uma mudança de postura do vice-prefeito em relação ao pleito.

“A chamada da reportagem pontua que o vice-prefeito passa a adotar uma posição firme como pré-candidato a prefeito no próximo ano e ataca um possível concorrente, além de apontar o caminho para o seu grupo político no pleito sucessório”, completou Cristóvão.