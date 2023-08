A Associação de Moradores e representantes da comunidade do Jardim Iguaçu formaram um movimento para reivindicar, da prefeitura, a construção de uma praça no bairro.

- Publicidade -

Eles pedem que o Município adquira uma área para que possa implantar o espaço de lazer para os moradores do bairro e região. Segundo eles, mesmo o Jardim Iguaçu sendo um bairro antigo, com mais de 40 anos de criação, ainda carece de espaços para o lazer.

O presidente da Associação de Moradores do bairro, Balduíno Cardozo de Souza, o Ceará, explicou que o Jardim Iguaçu conta hoje somente com um campo de futebol. “Queremos uma praça onde as famílias possam se encontrar, frequentar a noite, nos fins de semana, com segurança”, afirma.

Os moradores ponderam que o bairro não tem um terreno público disponível para o Município construir a praça, porém destacam que existe uma área com 10 lotes de propriedade privada que poderia ser adquirida pela prefeitura.

“A proprietária dessa área, que está localizada entre as ruas da Saudade e Jacuí, no coração do Jardim Iguaçu, está disposta a negociar com a prefeitura”, apontou o vice-presidente da Associação de Moradores do bairro, Olímpio Silva de Oliveira.

“Nós reconhecemos tudo o que foi feito pelo prefeito [José Carlos do Pátio] para o bairro, mas carecemos de uma área de lazer e vamos continuar com nosso movimento reivindicando isso para a prefeitura”, acrescentou o morador Celso Silva Freitas, que reside há 43 anos no Jardim Iguaçu.

O pastor Jorge Estevan, que também integra o movimento dos moradores do Jardim Iguaçu, reforçou que além de poder ter uma praça para que os moradores, as famílias locais possam frequentar, o espaço poderia ser utilizado para a feira do bairro, que acontece todas as quartas-feiras.

“A feira hoje é realizada na Rua da Saudade, então ter uma praça seria garantir um espaço mais adequado para a feira, que é movimentada e tradicional”, afirmou o pastor.