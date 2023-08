Com o percentual de vacinados baixo e com doses do imunizante contra a influenza ainda disponível, a Secretaria Municipal de Saúde está convocando, principalmente, os idosos, crianças e gestantes que ainda não tomaram a vacina a comparecerem, até a próxima segunda-feira (14), a um posto de saúde para se imunizar.

Os dados da Pasta apontam que a vacinação desse público contra a gripe está em apenas 50%. O atendimento nas unidades de saúde é das 7h às 10h30 e das 13h às 17h.

O superintendente de Saúde Coletiva da secretaria, Paulo Padin, explica que o tempo seco, com dias quentes e noites mais frias, é preocupante porque é propício para a proliferação dos vírus respiratórios.