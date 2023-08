Sugerida pelo vereador Adonias Fernandes (MDB), a Câmara Municipal deve apreciar, na sessão de hoje (30), a proposta de realização de uma audiência pública para se discutir a alteração no traçado da expansão dos trilhos da ferrovia de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, no médio norte do Estado.

“Estamos propondo esta audiência para que a população possa conhecer e debater os impactos do traçado dos trilhos da ferrovia que foi alterado pela Rumo, devendo passar, agora, praticamente dentro da cidade, nas proximidades dos bairros Maria Amélia e Rosa Bororo”, observou o parlamentar.

O emedebista se mostrou preocupado com os impactos negativos devido a proximidade dos trilhos de bairros residenciais da cidade.

Esta alteração do traçado dos trilhos já havia sido questionada, em reportagem publicada pelo A TRIBUNA, em junho deste ano, pelo professor doutor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Aguinaldo Gomes Rocha.

Ele afirmou, na oportunidade, que a empresa não estaria seguindo o traçado de ampliação dos trilhos da ferrovia de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, no médio norte do Estado, conforme solicitou o licenciamento ambiental para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

A empresa rebateu, por meio de nota, informando que as obras executadas para a expansão dos trilhos da ferrovia entre Rondonópolis e Lucas do Rio Verde estão devidamente licenciadas e aprovadas pela Sema estadual.