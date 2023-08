Reforçou também que a unidade da direita é fundamental para vencer a eleição no próximo ano. “Temos que unir forças e não lançar vários nomes como foi no passado para não dividir votos”, alertou.

“Estão conversando com o presidente nacional Valdemar Costa Neto e definindo como vai ser”, contou Luizão, que já presidiu a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir).

De acordo com Luizão, que obteve 20.653 votos na eleição passada à prefeitura, a sua filiação ao PL deve ocorrer em data ainda a ser marcada. Mas, a princípio, deve acontecer em Brasília.

Conforme antecipou ontem o A TRIBUNA, Luizão se reuniu na terça-feira com integrantes da direção municipal do PL, onde se discutiu, segundo revelou o presidente regional da sigla, o ex-prefeito Ananias Filho, a filiação do empresário à legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu vou, sem vaidades. A minha intenção é trabalhar para fortalecer a direita e pela unidade em torno de um nome só para fazer frente ao que está aí no poder (Zé do Pátio)”, acrescentou o empresário.

“Já está definido. Vou me filiar ao PL e coloquei meu nome à disposição para ser pré-candidato a prefeito”, atestou Luizão, que ficou em segundo lugar na disputa pela prefeitura de Rondonópolis em 2020, quando concorreu pelo Republicanos.

O empresário Luiz Fernando Homem de Carvalho, o Luizão, confirmou ontem à reportagem que vai trocar o Republicanos pelo PL, onde colocou o seu nome à disposição da sigla para disputar a prefeitura de Rondonópolis no próximo ano.

“Eu coloquei o meu nome à disposição do PL, mas já tem outros pré-candidatos lá também, como o apresentador Agnelo Corbelino e a Cláudia Lugli. Além deles, tem ainda o deputado Cláudio Ferreira, que pode vir”, comentou Luizão.

O empresário observou que, além dos nomes do PL, a direita em Rondonópolis tem ainda a pré-candidatura do ex-prefeito Adilton Sachetti, até então seu correlegionário no Republicanos.

“Vou trabalhar para unir a direita em torno de um nome só, que deve ser o que tiver as melhores condições para ganhar”, reiterou, acrescentando que já conversou com Sachetti sobre a sua saída do Republicanos.

“Já conversei com ele (Sachetti), está tranquilo. Saio sem rusga”, garante Luizão. “A minha decisão de ir para o PL é fortalecer a sigla do presidente Bolsonaro”, completou.