A construção da unidade da direita na corrida pela sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), no ano que vem, pautou uma conversa para “acertar os ponteiros”, que aconteceu no fim de semana, entre os dois ex-prefeitos da cidade – Adilton Sachetti (Republicanos) e Ananias Filho (PL).

“Foi uma conversa importante, onde falamos sobre a necessidade de se aparar as arestas entre os nomes que estão sendo colocados pela direita, no sentido de que lá na frente tenhamos uma candidatura única e com condições de ganhar a eleição”, avaliou ontem (31) ao A TRIBUNA Adilton Sachetti, que tenta viabilizar o seu nome para disputar novamente o Paço Municipal.

Realizado em uma padaria na Capital do Estado, o encontro entre os dois ex-prefeitos ocorreu após alguns desencontros e declarações de Ananias, atual presidente regional do PL, que desagradaram Sachetti, pois insinuou que não sentia nele (Sachetti) muita vontade de disputar a prefeitura.