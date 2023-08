1 de 2

O mercado imobiliário de Rondonópolis vem sendo alvo de grandes transações no mundo empresarial. Desta vez, o ex-governador, ex-senador e ex-ministro Blairo Maggi, um dos maiores empresários do Brasil, acaba de fechar uma parceria com a TMI Investimentos Imobiliários, através do seu diretor Thiago Muniz, com foco na viabilização de um novo empreendimento imobiliário na cidade.

Blairo Maggi repassou à reportagem que a área que abriga a sua casa na Vila Birigui vai dar lugar futuramente a um prédio de luxo na parceria com a TMI.

“Fico muito feliz de fazer esse negócio com o Thiago, porque é uma pessoa que conheço desde criança, é amigo dos meus filhos e dos meus sobrinhos. Vi toda essa turma crescer e hoje fico feliz de vê-lo com o potencial que tem como empresário do ramo imobiliário e muito bem sucedido em Rondonópolis”, externou.

Conforme Blairo, a parceria também evidencia sua gratidão para com Rondonópolis e os esforços para seu desenvolvimento. “Sou muito grato a Rondonópolis, aos amigos que aqui tenho. Cheguei em Rondonópolis muito novo, com 23 anos, e fui muito bem recebido aqui. A Amaggi ficou com sua sede por muitos anos na cidade e ainda temos negócios aqui. Minha relação com Rondonópolis é de muita proximidade, de reconhecimento e agradecimento por tudo que a cidade me deu e aos amigos que aqui ainda moram e me dão carinho e atenção”, atesta.

Para Blairo Maggi, além de um prazer e uma alegria, essa parceria com Thiago é a certeza de um bom negócio e de que vai prosperar, bem como de que vai ser levada adiante até sua concretização. Nisso, ele observa que quando chegou em Rondonópolis, por volta de 1982, comprou essa área na Avenida Ary Coelho e que não tinha asfalto, era apenas um cerradão.

“É uma área que se valorizou muito… Essa transformação da região também demonstra o crescimento de Rondonópolis. Muitos quase não percebem, mas a cidade cresce muito, é muito pujante”, reforça.

Blairo destaca ainda que disputou três eleições, sendo duas para governador e uma para senador, sendo o mais votado em todas elas em Rondonópolis – o que reforça sua gratidão à cidade.

Assim, sempre procurou contribuir com o progresso e desenvolvimento de Rondonópolis, inclusive como político, citando os esforços para mudar o projeto da ferrovia e aproximar o local do terminal ferroviário do perímetro urbano, a viabilização do distrito industrial na saída para Campo Grande (MS), construção de milhares de casas, UTI hospitalar, entre tantas outras ações.

O empresário Thiago Muniz atesta que, para a TMI, a concretização dessa parceria também é uma alegria, uma honra muito grande, assim como o reconhecimento dos anos de trabalho de uma empresa que ele fundou e está se destacando no segmento de incorporação e construção civil.

“O Blairo é uma pessoa especial, uma liderança importante até na esfera mundial, e a gente fica lisonjeado de firmar uma parceria com ele nesse importante empreendimento. Assim, o Blairo passa a ser um novo parceiro da TMI e tenho certeza que esse negócio é um novo marco na história da nossa empresa”, externou.

Conforme o empresário da construção civil, a população de Rondonópolis e região pode esperar dessa parceria um produto diferenciado, de alto padrão, no mercado local. A TMI já está iniciando os projetos e, em breve, o mercado terá novidades.

“É importante destacar que a gente tem buscado proporcionar para a cidade opções de moradia com qualidade. As pessoas podem esperar da TMI muito empenho, trabalho e, assim como nos nossos outros empreendimentos, vamos nos dedicar para que esse também seja um sucesso”, explica Thiago.