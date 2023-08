A Força Tática da Polícia Militar prendeu, ontem (23), dois homens e uma mulher suspeitos de participar do sequestro do secretário de Finanças de São José do Povo, Oldair José Tavares Pereira. Ele teria sido sequestrado em casa e mantido em cárcere privado nesta terça-feira (22). As prisões ocorreram em Rondonópolis.

- Publicidade -

Um dos detidos suspeitos de participar do crime foi localizado pela Polícia Militar no bairro Sagrada Família, após informações da agência de inteligência da polícia.

Ele teria escondido o veículo roubado em um matagal. Ao ser detido, relatou que receberia R$ 200 para esconder o veículo e que iria receber o pagamento em um posto de combustível na Vila Goulart.

Os policiais foram até o local indicado pelo acusado e abordaram o segundo suspeito, que estava acompanhado de uma mulher. Durante as buscas, a chave do veículo foi encontrada com a mulher, que disse aos policiais que se tratava da chave do carro roubado em São José do Povo.

Com os suspeitos a polícia apreendeu uma porção de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão e R$ 470 em dinheiro. O veículo da vítima também foi localizado.

O SEQUESTRO

Segundo o boletim de ocorrência, o secretário de São José do Povo teria sido sequestrado na terça-feira após os suspeitos invadirem sua residência. Os criminosos teriam fugido no carro da vítima, levando um notebook, o celular, dentre, outros pertences.

Além disso, os suspeitos teriam obrigado o secretário a fazer cinco transferências bancárias com valores que somados chegam a R$ 247 mil. O dinheiro seria da Prefeitura de São José do Povo.

Conforme o boletim de ocorrência, o secretário teve a casa invadida por dois homens armados. Na casa, onde entraram após arrombar uma porta, os homens teriam subtraído o notebook e obrigado a vítima a entrar no carro. Eles seguiram para Rondonópolis com o secretário sendo mantido junto no veículo com uma arma de fogo apontada para sua cabeça.

O secretário relatou aos policiais que foi levado para dois cativeiros diferentes, onde foi obrigado a realizar cinco transferências, que totalizaram os R$ 247 mil. Os criminosos, segundo a vítima, mantinham contato com uma terceira pessoa durante o sequestro.

Após as transferências, ele teria então sido levado e liberado pelos criminosos na Rodovia do Peixe. No local, a vítima conseguiu pedir ajuda e chamar a Polícia Militar.