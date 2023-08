O PL de Rondonópolis deverá receber, em seus quadros, mais um candidato que disputou a prefeitura de Rondonópolis em 2020. O coronel Vanderlei Bonoto Cante, do Corpo de Bombeiros Militar, que concorreu o pleito passado pelo PRTB, confirmou ao A TRIBUNA, nesta sexta-feira (11), que foi convidado a se filiar à sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Recebi o convite, vou me filiar ao PL e pretendo ajudar a construir a unidade da direita em nosso município, visando a disputa eleitoral do próximo ano”, antecipou Bonoto.

Ele considera a unidade da direita na disputa pelo comando do Paço Municipal, na eleição de 2024, como fundamental para derrotar o candidato que deve ser lançado pelo grupo político do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

“Essa unidade é necessária. Se não tiver união, dificilmente vamos tirar o grupo que está aí no poder. O passado nos mostra isso”, ponderou Bonoto.

“Acredito que a maturidade adquirida vai ajudar a não se repetir os erros do passado. Então, acho que, apesar de não ser uma tarefa fácil, é possível sim construir a unidade necessária para vencermos a eleição. Vou trabalhar para isso (unidade)”, reiterou.

Bonoto entende que, neste momento, mais que se discutir nomes, o importante é se fazer a discussão de um projeto para a cidade. “Esta deve ser a nossa preocupação.

Primeiro, discutir um projeto baseado nos valores liberal e conservador. Só depois, definir o nome para encabeçar esse projeto, que deve ocorrer somente no ano que vem, mais próximo das convenções”, analisou.