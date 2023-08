Além disso, o tempo deve permanecer seco na cidade, onde a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 20%. Para esta semana, o Inmet mantém o alerta de perigo para a baixa umidade do ar.

Para Rondonópolis, a previsão é de aumento da temperatura já a partir de hoje (22), quando os termômetros podem registrar 39ºC. Na quarta-feira, a temperatura máxima deve chegar aos 41ºC, assim como nesta quinta-feira. O calorão continua na sexta-feira (25), com previsão de máxima de 40ºC. Não há previsão de chuva até o fim de semana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que uma onda de calor pode causar recordes históricos de temperatura nesta semana em sete estados brasileiros, entre eles, Mato Grosso. Segundo o Instituto, a expectativa é que as temperaturas máximas estejam próximas ou acima de 40ºC, sendo o Centro-Oeste e o Sudeste as regiões que devem sofrer o pior cenário da onda de calor, entre esta quarta-feira (23) e quinta-feira (24).

A recomendação é para que as pessoas bebam bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para a pele e umidifiquem o ambiente. O Inmet também informa que as atividades físicas não são recomendadas.

Para esta semana, até a próxima segunda-feira (28), o Inmet indica a persistência de uma massa de ar quente e seco que deixará o tempo estável e sem chuvas em praticamente toda a região Centro-Oeste.

EFEITO EL NIÑO

O fenômeno El Niño, que se caracteriza pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ocorre a cada cinco e sete anos, e afeta diversos países – entre eles, o Brasil. O El Niño contribui para uma primavera e verão com temperaturas em torno ou acima da média, favorecendo períodos prolongados de calor mais intenso. Com o aquecimento global, os impactos nas temperaturas tendem a aumentar.