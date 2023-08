Um ano depois de concluir a primeira etapa das obras, a prefeitura de Rondonópolis marcou para o próximo dia 14 de setembro a licitação para contratar a empresa que irá executar as obras da segunda parte de construção do Parque Encontro das Águas “Lamartine da Nóbrega”, localizado na Avenida Leopoldina Pinho Carvalho, no bairro Vila Aurora, nas proximidades do encontro do Córrego Arareau com o Rio Vermelho.

As obras da segunda etapa estão orçadas em pouco mais de R$ 1,9 milhão. O contrato deve ser de oito meses.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, entre os equipamentos previstos para serem construídos na segunda etapa do parque estão: quadra poliesportiva e uma de areia, além de campo de futebol, pista de skate, playground, espelho d’água, paisagismo e ponte de ligação com o outro parque, o das Águas, que fica na região do Cais.

Prometido pelo prefeito Zé Carlos do Pátio como um dos maiores parques da cidade, o Encontro das Águas está em construção desde 2019. Inicialmente, com previsão de ser entregue à população ainda em 2020, as obras foram paralisadas algumas vezes e, em julho do ano passado, a prefeitura informou que havia concluído a primeira etapa das obras.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que o projeto de construção do Parque Encontro das Águas havia sido dividido em duas etapas.