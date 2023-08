O vereador Reginaldo Santos participou nesta sexta-feira (25), de um importante evento de homenagens aos ex- gestores do Serv Saúde. Durante o ato, foi descerrado um mural de gestores que passaram pelo Instituto.

O vereador relembrou a história de luta da constituição do que hoje se chama Serv Saúde. “Nossa história teve seu início em 25 de maio de 1992, onde através da lei complementar n.º 001/92 criou-se o Funap (Fundo de Assistência e Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Rondonópolis), de iniciativa do senhor Antônio Bento, que era líder sindical à época e sua equipe.

Quero destacar, com muito carinho, algumas pessoas importantes que passaram pelo Funap, Fátima Lemes, Lila, Roseli, Salvador Cadidé, Anezia e Aldamice, figuras fundamentais para que hoje tivéssemos o Serv Saúde.

Fui eleito o último tesoureiro do Funap, tivemos nessa época grandes dificuldades, haja vista que o salário dos servidores chegou há 6 meses em atraso e também os repasses, nesse momento tivemos que nos reinventar junto com Aldamice, fizemos uma grande força tarefa para que o instituto ficasse de pé e de lá pra cá muito se foi construído através de lutas e muita persistência.

Em dezembro de 1998, através de emenda constitucional n.º 20 do governo federal ocorre a primeira reforma previdenciária, que obrigou municípios e estados a optar pelo Regime Geral/INSS ou criar o regime próprio de previdência, onde juntos eu a Aldamice e Josemar organizamos assembleias por polo sendo que a última ocorreu no auditório da escola CIEE e a decisão por parte dos servidores foi por criar um regime próprio de previdência, lembrando que neste caso a contribuição previdenciária seria utilizado apenas para benefícios previdenciários, ou seja, pagamento de aposentadoria e pensão e agora para termos assistência a saúde seria necessário termos um novo fundo com novas contribuições.