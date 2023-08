Também contrário ao cercamento, o vereador Paulo Schuh teve o seu requerimento aprovado na sessão de ontem (23). “Quero saber o motivo pelo qual estão fechando, o valor gasto, como vai funcionar, quem vai cuidar e com quem vai ficar a chave”, questiona Schuh.

Conforme o tucano, existe uma Ação Civil Pública do Ministério Público Estadual que estabelece que qualquer alteração em espaço público com área verde é necessário ter estudo ambiental. “Queremos saber se há este estudo”, pontuou.

“Então, apresentamos, na semana passada, o requerimento e estamos aguardando as respostas da prefeitura sobre os valores gastos, se houve algum projeto de engenharia e se foi observada a questão ambiental também”, acrescentou.

Um é de autoria do vereador Subtenente Guinancio (PSDB) e o outro do vereador Paulo Schuh (DC). Ambos já foram aprovados. Guinancio considera um ‘absurdo’ cercar o espaço público e cobra informações sobre o valor específico da obra de cercamento, que há vários anos passa por uma revitalização.

Até agora, pelo menos dois requerimentos cobrando informações a respeito do cercamento da praça, considerada um dos cartões-postais da cidade, já foram apresentados no legislativo municipal.

Além da Praça Brasil e da Saudade, citadas pelo vereador Paulo Schuh, a prefeitura realizou o cercamento total de várias outras praças pela cidade, que estão sendo revitalizadas. “Sou contra, não resolve o problema de preservação do espaço. O que precisa é de manutenção e cuidado”, enfatizou o parlamentar.

OUTRO LADO

Procurada para falar sobre a obra de cercamento da Praça Brasil, a prefeitura informou, por meio do Gabinete de Comunicação Social, que o objetivo é garantir a melhor preservação do espaço. Sobre o custo, a placa informativa da obra instalada pela Prefeitura revela que o valor investido na reforma dos quiosques e no cercamento passa de R$ 1 milhão.