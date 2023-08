Sem citar o nome do deputado Cláudio Ferreira, que cogita disputar a prefeitura no próximo ano, o vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda (PSD), disparou críticas indiretas contra o parlamentar, a quem classificou, em material jornalístico distribuído por sua assessoria, como “certas personalidades que mais atrapalham do que ajudam no desenvolvimento da cidade”.

- Publicidade -

Arruda, que também é pré-candidato a prefeito e ainda nutre alguma esperança de contar com o apoio de Pátio na corrida sucessória do próximo ano, defendeu a gestão municipal de críticas do parlamentar que foram feitas à imprensa da Capital.

“Dias atrás, saiu uma matéria em Cuiabá, de um deputado, afirmando de modo totalmente desconexo que gestão do município deve ser ‘deixada para trás’ e ainda menciona uma suposta ‘cultura antiempresarial’ e uma ‘aprovação baixa’ provavelmente baseada em fontes da sua própria cabeça ou de alguma bolha social na qual esteja inserido”, ironizou Arruda.