Os vereadores aprovaram, na sessão de ontem (9), por 15 a 4, o projeto encaminhado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), em regime de urgência, que estende em mais um ano o mandato da atual diretoria do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Serv Saúde).

A aprovação ocorreu mesmo com o pedido da direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) para que não fosse votada ontem a proposta.

Ao pedir a ampliação dos mandatos, a atual diretoria do Serv Saúde alegou que foi eleita sob os efeitos de uma lei “emergencial” de autoria do Executivo municipal.

Aprovada em virtude da pandemia, a Lei 11.328, de março de 2021, que instituiu “normas de caráter transitório e emergencial”, prorrogou o mandato da antiga diretoria e acabou tirando um ano de gestão dos atuais diretores, que foram eleitos no final de 2021.

Por outro lado, segundo a atual direção do Serv Saúde, a Lei que originou o Instituto há 18 anos – a 4.616/2004 -, no seu artigo 51, parágrafo 2, estabelece três anos de mandato para a diretoria executiva do Serv Saúde.

“Então, foi feito um pedido ao Executivo para que encaminhasse à Câmara uma nova lei para suspender os efeitos desta ‘transitória e emergencial’, que foi aprovada por conta da pandemia, onde se prorrogou o mandato da antiga diretoria em um ano e suprimiu um desta atual gestão”.

O Sispmur, por sua vez, alegou, mesmo assim, a necessidade de se ouvir antes os servidores a respeito da ampliação, em assembleia geral da categoria, que foi marcada para a tarde de hoje (10), às 14h, no ginásio Marechal Rondon e não mais na quadra da APAE, como foi anunciado anteriormente pelo próprio sindicato.

Polêmico, o projeto causou bastante discussão no plenário. Os debates foram capitaneados pelo líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (SD) e pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador Subtenente Guinancio (PSDB).

Contrário à proposta, Guinancio alegou que não poderia votar favorável, “pois não tem legalidade do ponto de vista da impessoalidade, já que a lei encaminhada pelo Executivo trata apenas de ampliação dos mandatos dos atuais diretores do Serv Saúde e ignora os do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro)”.

“Da forma que está, sem anuência dos servidores, o projeto traz vícios de inconstitucionalidade e pode ser alvo da ação na Justiça. Como presidente da CCJ, tenho que prezar pela legalidade”, justificou.