O chamamento para as consultas públicas é uma obrigatoriedade legal para a criação de parques e atende lei 9.985/2000 e o decreto 4.430/2002.

Já o Parque Izabel Dias Goulart deve ser criado na Vila Goulart parte I e II e Condomínio Residencial do Bosque. Segundo a Semma, a área do parque é estipulada em 151.357,41 metros quadrados, confrontantes na Rua Elza Teixeira de Araújo, Rua Francisco Goulart, Rua B e Rua São Paulo.

O Parque “Escondidinho” deve ser implantado nas imediações do Residencial Magnólia, Distrito Industrial, complexo ADM, Jardim Ana Carla, Vila Olinda e Loteamento Maria Amélia de Araújo. A Semma não informou qual será o tamanho do parque.

Mais dois parques municipais devem ser criados em Rondonópolis. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) deve realizar, no próximo dia 6 de setembro, duas consultas públicas para a criação dos parques. Conforme chamamento divulgado pela pasta, devem ser criados o Parque Municipal “Escondidinho” e o Parque Municipal Izabel Dias Goulart.

Devem ser consultados órgãos ambientais, entidades públicas federais, estaduais e municipais, organizações não governamentais, proprietários de terras, representantes dos setores empresariais, associações comunitárias e a sociedade em geral.

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal também deve acompanhar o processo. O presidente da comissão, vereador Ozeas Reis (PP), está levantando junto ao município as informações sobre os parques.

Segundo ele, a intenção é acompanhar de perto todo o processo, até porque há parques em Rondonópolis que ainda não tiveram as obras concluídas. “É importante construir novos parques, mas é preciso concluir o que já está sendo feitos também”, disse.

O Parque Natural Municipal, antigo Parque da Seriema, é um dos exemplos de obra que não sai do papel. Considerado atualmente o maior da cidade, a conclusão da obra esbarra na morosidade. Para ser concluído, o parque, que já teve as obras internas finalizadas, ainda precisa receber uma via de acesso, que ainda deve ser licitada pelo Município.