A Comissão Organizadora do Processo de Eleição do Conselho Tutelar anunciou nesta sexta-feira (18) que a campanha está oficialmente aberta para os candidatos. A partir de agora, os 28 candidatos aptos a concorrerem na eleição que acontece no próximo dia 1º de outubro, podem pedir votos.

Rondonópolis conta com dois conselhos tutelares.

A eleição é feita no mesmo dia, mas separada para cada um dos conselhos. Para o Conselho Tutelar I, centro, concorrem a cinco vagas de conselheiros tutelares, 19 candidatos.

Já para o Conselho Tutelar II, Vila Operária, são nove candidatos que concorrem a cinco vagas. Além dos titulares, serão eleitos até cinco suplentes para cada um dos conselhos. Os 10 conselheiros tutelares eleitos no dia 1º de outubro ocuparão os cargos para o quadriênio de 2024/28.