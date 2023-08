O comércio varejista de Rondonópolis está autorizado a abrir suas portas neste domingo (6), após um acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis (Sincomroo) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro), assinado nesta segunda-feira (31), na sede do sindicato laboral. O horário de funcionamento em caráter facultativo e excepcional firmado entre as partes ficou compreendido das 8 até as 13 horas.

O presidente do Secro, Lucas Gonçalves, explica que as tratativas para a abertura do comércio neste domingo, se deu após um requerimento do sindicato patronal com o pedido e o entendimento que seria uma ação positiva para a categoria e agilizou o acordo.

“Esse requerimento trazido pelo presidente Geovane foi muito bem visto pela nossa diretoria, e por todos os comerciários, porque tem uma intenção maior por trás que é antecipar as compras do Dia das Pais e, assim, no dia que se comemora a data todos da categoria estejam com seus pais celebrando”, destacou.