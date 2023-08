O calorão previsto para esta semana atingiu Rondonópolis e todo Mato Grosso ontem (23). A temperatura chegou aos 40ºC e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o calor intenso, com os termômetros chegando aos 40ºC na cidade, deve continuar ainda hoje (24) e nesta sexta-feira (25).

- Publicidade -

Um pouco de alívio para os rondonopolitanos somente deve chegar no fim de semana. No sábado (26), a temperatura começa a cair um pouco, com a máxima podendo chegar a 38ºC e no domingo (27), a 35ºC. No fim de semana, o tempo deve ficar nublado com possibilidade de pancadas de chuva na cidade.

Entretanto, até esta sexta-feira, além do calorão, a umidade relativa do ar em Rondonópolis continua baixa, podendo ficar abaixo dos 15%. No fim de semana, com o aumento na nebulosidade, a umidade relativa do ar deve subir um pouco, mas ainda podendo chegar a 30%.

ALERTA

Diante do calorão e da baixa umidade relativa do ar registrados em Mato Grosso, a Defesa Civil do Estado emitiu ontem (23) um alerta que é válido até esta sexta-feira. Segundo o órgão, a temperatura em Mato Grosso é considerada cinco graus acima da média do período.