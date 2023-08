Rondonópolis é o município de Mato Grosso que recebeu o maior repasse referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) da concessionária Nova Rota do Oeste nos sete primeiros meses de 2023.

Foram repassados ao município R$ 3 milhões. Para os seis municípios situados ao sul da BR-163/364, o repasse somou R$ 6,1 milhões. A quantia é equivalente a 28% dos R$ 21,7 milhões destinados pela concessionária aos 19 municípios lindeiros à rodovia este ano.

De acordo com a empresa, com a retomada da duplicação e a intensificação na manutenção da BR-163/364 e rodovia dos Imigrantes, o valor repassado é o mais alto para um período de sete meses desde 2014, quando passou a atuar em Mato Grosso.

O imposto é destinado, mensalmente, pela Nova Rota do Oeste à conta da prefeitura e pode ser investido em setores importantes que beneficiam a população, como a saúde, educação, infraestrutura e folha de pagamento.

O repasse é referente ao ISS recolhido em decorrência da arrecadação do pedágio, serviços e obras realizados pela empresa no trecho de 850,9 quilômetros sob concessão. Desde o início da concessão, juntos, os municípios receberam R$ 229,5 milhões.

Os valores são destinados aos municípios de duas maneiras. O cálculo para o repasse relacionado à arrecadação do pedágio considera o montante recebido nas nove praças ao longo da BR-163.