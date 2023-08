Balanço parcial do 3º Batalhão Bombeiro Militar de Rondonópolis aponta que a Terra Indígena Tadarimana se mantém livre de queimadas em 2023, mantendo-se 100% preservada este ano.

O Corpo de Bombeiros apontou que ações desenvolvidas ao longo do ano e que continuam sendo feitas junto aos indígenas, resultaram na manutenção da região sem incêndios florestais até agora.

“Esse resultado deve-se ao compromisso do Governo do Estado na conservação do meio ambiente, através de investimento maciço nas ações de mitigação das queimadas e incêndios florestais, no planejamento estratégico e operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e parceria com os membros do comitê municipal de gestão do fogo de Rondonópolis”, avaliou o Corpo de Bombeiros.

Os destaques apontados são as ações estruturantes de prevenção às queimadas urbanas e incêndios florestais com apoio das instituições parceiras do município tais como: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Gabinete de Apoio à Segurança Pública, Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Secretaria Municipal de Agricultura, Câmara Municipal de Rondonópolis e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), através da comunidade da TI Tadarimana.