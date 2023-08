O projeto de lei do Uso e Ocupação do Solo, que integra o novo Plano Diretor de Rondonópolis, deve ser debatido hoje (22), na Câmara Municipal. A audiência pública aberta à toda a sociedade acontece a partir das 18h.

Esta será a quarta audiência pública para discutir as minutas de lei do Poder Executivo enviadas ao Legislativo que fazem parte do Plano Diretor. Até o momento, já foram discutidas as minutas dos projetos de leis do Perímetro Urbano, Plano Diretor e Código Ambiental do Município.

Alguns questionamentos sobre a minuta do Uso e Ocupação do Solo já foram levantados durante as audiências públicas anteriores.

Entre as determinações do projeto de lei que estão sendo questionadas estão a redução do perímetro urbano da cidade em 48% do atual, a diminuição do número de andares que pode ser construído em edificações e o aumento do percentual de impermeabilização nos terrenos.

Estas questões devem ser melhor discutidas durante a audiência pública e, posteriormente, abordadas nos debates nas reuniões das câmaras temáticas, onde os temas são abordados de forma técnica.