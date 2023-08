1 de 2

A Polícia Militar havia identificado, até o começo da noite de ontem, três pessoas suspeitas de participarem de um atentado ao Paço Municipal, na tarde de ontem (28).

- Publicidade -

Segundo a polícia, dois homens entraram no prédio da prefeitura com um galão contendo combustível e atearam fogo em uma sala na Secretaria Municipal de Receita.

Um outro suspeito teria atuado no apoio à dupla dirigindo o veículo. Até o fechamento desta edição, os três suspeitos eram procurados pela polícia.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h de ontem, em horário de atendimento ao público no Paço Municipal. De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens entraram na prefeitura, se dirigiram à Secretaria de Receita e no local um deles jogou o combustível e o outro ateou o fogo.

Os dois fugiram em seguida em uma caminhonete S10 que aguardava do lado de fora. Os suspeitos e o veículo foram identificados pela polícia pelas imagens das câmeras de segurança.

Inicialmente, o incêndio foi contido pelos próprios servidores com o uso de extintores. Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio já estava controlado quando a equipe chegou ao local. Os bombeiros quebraram uma das vidraças para que a fumaça pudesse sair e iniciaram o trabalho de rescaldo.