A Polícia Militar prendeu ontem (29), três acusados de envolvimento no incêndio criminoso que ocorreu na prefeitura no início da tarde de anteontem (28).

Os suspeitos foram encontrados pela polícia dentro de um veículo Uno e detidos em flagrante. Eles não apresentaram resistência à ação policial.

Segundo a Polícia Militar, o veículo utilizado pelos acusados no ataque ao Paço Municipal havia sido localizado ainda na segunda-feira.

Ontem, a Agência Regional de Inteligência identificou a presença dos suspeitos próximo ao parque de exposições.

“Desde que fomos informados do crime, nossas equipes iniciaram diligências ininterruptas e hoje [ontem] nosso setor de inteligência conseguiu identificar a presença deles, obtivemos êxito na prisão e condução dos suspeitos”, explicou o tenente-coronel Lauro Osório, comandante do 5º Batalhão da PM em Rondonópolis.

VINGANÇA

O ataque à prefeitura está sendo investigado pela polícia civil. O inquérito é conduzido pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (Derf), que informou que já está ouvindo testemunhas do crime.

De acordo com o delegado Regional de Rondonópolis, Thiago Damasceno, a possível motivação do crime teria sido uma desocupação realizada pela prefeitura em uma rua do bairro Jardim Liberdade, que teria sido invadida, o que gerou descontentamento dos invasores.