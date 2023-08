Instrutores que atuam no projeto “Arte e Educação”, da Prefeitura de Rondonópolis, reclamam de atrasos constantes no pagamento. “Estamos em agosto e eu não recebi junho até agora, sendo que já entreguei toda a documentação necessária para ser feito o meu pagamento. É muito difícil trabalhar assim”, reclamou Valéria Rodrigues, que trabalha no projeto, desde abril deste ano, como instrutora de capoeira.

Capitaneado pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com outras secretarias, o intuito do projeto, segundo divulga o Paço, visa ofertar atividades artísticas e esportivas para que os estudantes do ensino fundamental preencham o contraturno escolar.