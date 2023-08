Ainda, de acordo com a Polícia Civil, o investigado será ouvido na Delegacia de Primavera do Leste, por meio de carta precatória da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) de Rondonópolis.

O suspeito estava sumido desde o dia do acidente, que aconteceu na segunda-feira (31). Ele fugiu a pé do local da colisão e a polícia buscava localizá-lo. De acordo com a Polícia Militar, ele foi detido na Paróquia Nossa Senhora da Salete, em Primavera do Leste. A polícia teria sido acionada pelo pároco que, após ouvir barulhos, teria encontrado João Vitor escondido embaixo de uma lona.

Conforme o inquérito policial instaurado, o acusado estava conduzindo uma caminhonete Amarok, com registro de furto, na noite da segunda-feira. Ele teria recebido ordem de parada dada pelos policiais militares, mas fugiu em alta velocidade e, após desrespeitar vários cruzamentos, acabou batendo no VW Gol que tinha preferência de trânsito, em um cruzamento de vias no bairro Vila Adriana.

No interior do Gol estava uma família, com dois adultos e três crianças. As três crianças foram lançadas para fora do Gol com o impacto entre os veículos. As duas meninas morreram no local do acidente e outras três pessoas foram socorridas com diversos ferimentos. O menino de 9 anos, até o fechamento desta reportagem, permanecia hospitalizado.

Após a colisão, o condutor da caminhonete fugiu do local, deixando no carro uma jovem de 20 anos, que também ficou ferida e foi presa em flagrante.

A caminhonete havia sido furtada dias antes por um criminoso reincidente em crimes patrimoniais, preso em flagrante na terça-feira (1º) pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, e confessou ter entregue o veículo a um receptador.

A apuração do crime é conduzida pela DHPP de Rondonópolis, que já teve o pedido de prisão preventiva do suspeito atendido pela Justiça.