Depois de suspender o processo de licitação que tinha data marcada para ocorrer no último dia 15 deste mês, o Município divulgou ontem (22) a nova data do certame para a construção do trecho dois da nova avenida denominada de Alfredo de Castro, que liga o Anel Viário Conrado Salles Brito ao bairro Alfredo de Castro e Residencial Celina Bezerra. A licitação será agora realizada em 20 de setembro.

- Publicidade -

De acordo com a prefeitura, a suspensão do certame foi necessária para que o projeto básico da avenida pudesse ser readequado. A obra também já obteve licença ambiental para que seja executada.

Orçada em R$ 10.812.031,30, a nova avenida deve ligar a rotatória de acesso ao bairro Alfredo de Castro, passando pelos fundos do Parque de Exposições, Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e condomínio Village do Cerrado, além de servir de acesso à área onde o Município pretende construir o novo centro político-administrativo da cidade.

A obra deve contar com drenagem profunda e superficial, pavimentação asfáltica e construção de passeios e sarjetas. O prazo para execução do serviço será de 180 dias.

Uma primeira etapa da avenida já foi realizada pela prefeitura. Com um custo R$ 6,3 milhões, o trecho construído sai da rotatória da via de acesso ao bairro Alfredo de Castro e vai até a rotatória do novo condomínio Unique Higienópolis, contornando o parque de exposições.

A justificativa para a construção da nova avenida é promover melhorias na infraestrutura da localidade, facilitar o acesso a novos bairros, ajudar no controle de enchentes, além de valorizar a região.