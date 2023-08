A baixa umidade relativa do ar que vem sendo registrada em Rondonópolis, nos últimos dias, com índices variando entre 12% e 14%, associada ao calor intenso, causa um alerta ao aumento das queimadas tanto na região urbana quanto rural.

Conforme o Corpo de Bombeiros, houve um pequeno aumento dos focos de queimadas na cidade nos últimos dias em relação ao mesmo período do ano passado, justamente em função da estiagem, que este ano teve início mais cedo e se intensificou neste mês de agosto com a baixa umidade relativa do ar e o calor.

Diante dessas condições, o capitão Bombeiro Militar Roberto Coelho de Lima, destaca a importância da colaboração da comunidade para evitar a ocorrência de incêndios.

“Pedimos a colaboração da população para que não utilize o fogo para a limpeza de terrenos. É importante também saber que é necessário manter os terrenos limpos, primeiro para evitar multas e, segundo, em havendo incêndio naquele lote, além da multa, o proprietário vai responder por crime ambiental, por ter concorrido para que acontecesse o incêndio na vegetação”.

Ele acrescenta que também é fundamental que todos colaborem e evitem colocar fogo na vegetação nas laterais das estradas e rodovias. Essa prática, além de ser proibida, pode provocar incêndios de grandes proporções e contribuir para ocorrência de acidentes nas vias.

Apesar do aumento nos focos de incêndios registrados nos últimos dias, o capitão avalia que os grandes incêndios, principalmente, na região da Terra Indígena Tadarimana, no Parque Estadual Dom Osório Stoffel e na região entre Rondonópolis e Poxoréu, estão sendo mantidos sob controle.