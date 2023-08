Rondonópolis registrou queda nos crimes de feminicídio neste primeiro semestre de 2023 em comparação ao ano passado. Ao mesmo tempo, houve aumento nos casos de lesão corporal envolvendo vítimas femininas no período. Os dados são da Superintendência do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp/MT).

Entre janeiro e junho deste ano, foi registrado um caso de feminicídio em Rondonópolis, enquanto que no mesmo período de 2022, três feminicídios ocorreram. Uma redução de 200%. Em todo o ano de 2022, foram registrados sete feminicídios na cidade.

Já os registros de lesão corporal contra mulheres passaram de 231 entre janeiro e junho de 2022, para 276 neste ano. Um aumento de 19,48%. Com base nos registros de lesão corporal no período, neste ano, uma média de 1,5 casos por dia foram registrados no município.

Assim como em Rondonópolis, os crimes de feminicídio em Mato Grosso diminuíram 22% no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, segundo o diagnóstico “Mortes Violentas de Mulheres e Meninas em Mato Grosso”, da Polícia Civil, divulgado ontem (3).

Nesse período, 18 mulheres foram mortas em decorrência da violência de gênero, violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de serem do sexo feminino, como é caracterizado esse tipe de crime. No mesmo período do ano passado, foram 23.

Segundo a Polícia Civil, entre as 18 vítimas de feminicídio deste ano em Mato Grosso, quatro delas tinham medida protetiva e nove haviam registrado boletins de ocorrência relatando situações anteriores de violência cometidas pelos autores dos crimes.

Em Rondonópolis, o caso de feminicídio registrado neste ano foi o da bancária Leidiane Souza Lima, de 34 anos. O crime ocorreu no dia 27 de janeiro no Parque São Jorge. A vítima saía de sua residência, quando foi atingida por disparos de arma de fogo por um suspeito em uma motocicleta. Ela foi atingida na cabeça e morreu ainda no local do crime.