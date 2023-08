Acontecerá neste domingo, dia 20 de agosto, a 18ª Caminhada das Famílias na Diocese de Rondonópolis- Guiratinga. A proposta da caminhada em Rondonópolis surgiu em 2005 por ocasião dos cinquenta anos do Movimento Familiar Cristão no Brasil e também seguindo as orientações da CNBB que, desde 1992, aprovou em nível nacional, a Semana Nacional da Família.

- Publicidade -

A primeira caminhada das Famílias contou com a participação das famílias do MFC, mas logo a Diocese assumiu a proposta e instituiu como atividade diocesana.

De acordo com os organizadores do evento, o objetivo é promover a união e a oração entre as famílias, refletir sobre questões atuais que interferem nos relacionamentos familiares e fortalecer a caminhada de fé.