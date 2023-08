1 de 2

Rondonópolis é uma cidade conhecida pelas suas cachoeiras e temperatura alta, de tirar o fôlego. A cidade é pujante e, de acordo com o IBGE- 2022, tem quase 250 mil habitantes e, neste 10 de agosto, completa 108 anos de sua fundação, que é diferente da data de emancipação, comemorada em 10 de dezembro.

- Publicidade -

Rondonópolis se caracteriza pelo vaivém de pessoas vindas dos mais diferentes rincões – como paulistas, goianos, mineiros, mato-grossenses, sulistas, nordestinos, nortistas e estrangeiros – que compõe a força de trabalho local, responsável pelo crescimento e notoriedade de nosso município.

A economia local decolou com a produção da agropecuária e também da agroindústria. A partir de 1980, Rondonópolis passa à condição de polo da região Sudeste e obtém o segundo lugar em importância econômica, demográfica e urbana do estado.

A chegada de trilhos e locomotivas, a instalação do porto seco e a posição estratégica de entroncamento rodoviário, proporcionaram a logística que projetou a elevação do município ao topo das exportações.

Já hoje, nossa cidade denota características de metrópole, ao ser flagrado o intenso trânsito de motos, caminhonetes, caminhões e automóveis e mesmo quando apresenta um leque de oportunidades de empregos e de serviços diversos àqueles que procuram por novos ares e possibilidades de vida ou ainda para investidores que buscam expandir e diversificar seus negócios.

O fato é que, ao longo de décadas, a cidade se agigantou em tamanho e extensão com a abertura de novas avenidas, de ruas e de praças esparramadas em um desenho torto, alinhavado junto às encostas do rio Vermelho, do ribeirão Arareal e em torno do entroncamento das rodovias 163 e 364 – o quadrilátero central do início ficou pequeno e teve que se render às novas realidades.

O burburinho da cidade está presente junto às inúmeras lojas, magazines e shopping, carrocinhas de churrasquinho, galpões industriais, condomínios de moradia e, principalmente, junto aos grandes edifícios, que crescem em número e em verticalidade – tem uma construtora que já planeja edifícios de 60 andares.

Contudo, se for perguntado ao morador como a cidade de Rondonópolis aconteceu, como floresceu, quando ela foi ocupada e povoada, com certeza, pouca gente saberia responder.

O fato é que, nada foi por acaso, sem luta e trabalho árduo! As pessoas vieram para um fim de mundo, para um lugar no meio do nada e ficaram apesar das adversidades – são esses heróis anônimos que deram o contorno de vigor e de crescimento da cidade.

PRIMEIROS SINAIS

Em relação aos primeiros sinais de vida em terras que hoje pertencem ao município de Rondonópolis, datam de pelo menos cinco mil anos atrás. Desde o final do século XIX, a ocupação local é marcada por um contingente de índios Bororo e pelo efetivo do destacamento militar em Ponte de Pedra (1875-1890), seguidas pelas comitivas de aventureiros que se arriscavam pela região em busca de ouro e de pedras preciosas.

Por último, chegaram as expedições da Comissão Construtora das Linhas Telegráficas (1907/1909) sob o comando do então primeiro tenente Cândido Rondon, que determinavam o traçado da linha telegráfica para interligar o estado de Mato Grosso e Amazonas ao resto do país – fruto dessa investida, em 1922 é inaugurado o posto telegráfico, às margens do rio Poguba (rio Vermelho).

O nome Rondonópolis adveio em 1918, resultado de homenagem do deputado e tenente Otávio Pitaluga ao General Cândido Mariano da Silva Rondon, que passa a receber as honras de patrono da então “Povoação do Rio Vermelho.”

É interessante saber que, esta pequena vila teve o seu povoamento iniciado a partir de 1902 quando os familiares de José Rodrigues dos Santos, vindos de Palmeira de Goiás, resolveram se estabelecer e fazer daqui o sonhado eldorado. Na época, outras famílias de goianos migraram para a região, seguidas por cuiabanos e por famílias de outras regiões do estado.

No ano de 1915, residia no povoado cerca de setenta famílias. Estas viviam com certa organização econômica, social e política e também tinham preocupação com as primeiras letras.

Neste mesmo ano, Joaquim da Costa Marques, presidente de estado do Mato Grosso, promulga o Decreto Lei n.º 395 que estabelecia uma reserva de dois mil hectares para o “rocio da povoação do rio Vermelho”.

Esse decreto marca oficialmente a existência do povoado (a futura cidade de Rondonópolis), cuja data de fundação (10 de agosto de 1915) foi regulamentada pela Lei Municipal 2.777 de 22 de outubro de 1997.

Ou seja, Rondonópolis comemora hoje (10) 108 anos de fundação e em 10 de dezembro completará 70 anos de emancipação político-administrativa. Duas datas importantes que todo rondonopolitano não pode ignorar; afinal, ninguém ama o que não conhece!

Rondonópolis, parabéns pelos seus 108 anos de fundação!