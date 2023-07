A prefeitura de Rondonópolis já instalou algumas câmeras que foram recebidas do Governo do Estado pelo programa Vigia Mais MT. Os equipamentos foram instalados nas proximidades do Paço Municipal, na Vila Aurora, para realização de testes.

O próximo passo, segundo o coordenador do Gabinete de Apoio à Segurança Pública, Valdemir Castilho Soares, o Biliu, é a abertura do processo de licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela instalação de todas as 690 câmeras e em promover a manutenção das mesmas.

Biliu explicou ao A TRIBUNA que está sendo finalizado o termo de referência para a abertura da licitação. “O prefeito nos pediu agilidade para que as câmeras sejam instaladas com rapidez e o sistema possa entrar em funcionamento”, disse e acrescentou que os primeiros testes mostraram que os equipamentos têm ótima qualidade e vão atender àquilo que se propõem, especialmente, para ajudar na segurança pública.