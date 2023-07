A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) iniciou uma mobilização pela revisão imediata dos vencimentos dos trabalhadores que ocupam a função de controladores internos no serviço municipal e foram aprovados no último concurso público da prefeitura.

- Publicidade -

O sindicato informou ontem (11) que já protocolou vasta documentação cobrando do poder público municipal revisão salarial para esses trabalhadores. O sindicato anunciou que vai levar o caso à esfera judicial.

De acordo com o Sispmur, uma auditoria divulgada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) e realizada pela Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso, os controladores internos estão recebendo remuneração consideravelmente inferior a dos servidores de nível médio lotados na Unidade de Controle Interno em Rondonópolis.

“Um controlador interno, com nível superior, aprovado em concurso público no ano de 2017, ganha menos que indivíduo nomeado pelo prefeito, sem concurso público e apenas com nível médio. Isso que está acontecendo é mais absurdo assinado pela gestão do senhor prefeito José Carlos do Pátio. O próprio sancionou uma lei municipal, ajustando as condições de trabalho desses profissionais. O salário desses trabalhadores deveria ser de R$ 7.013,72, para início de carreira, como é na Câmara Municipal, mas atualmente é de R$ 3.263,59. Além de não cumprir a lei, o prefeito ainda colocou salário de comissionados, para exercerem este cargo irregularmente lá em cima”, explicou Geane Lina Teles, presidente do Sispmur.

A declaração da líder sindical vem de encontro ao julgamento do processo nº 20.482-0/2017, realizado pelo TCE/MT, que classificou os fatos apontados acima, como sérias irregularidades na administração da Prefeitura de Rondonópolis.

“A investigação do TCE apenas demonstra o que já estamos falando há muito tempo. Esse negócio de se criar cargo para controlador comissionado é totalmente inconstitucional. A função do controle interno é justamente fiscalizar a gestão. Agora como que um comissionado vai fiscalizar o cara que nomeou ele para o cargo? Isso só existe aqui em Rondonópolis. Vamos entrar com medida judicial cobrando a revisão imediata do salário desses trabalhadores concursados e pedindo multa em caso de descumprimento de uma possível decisão favorável aos servidores”, avisou Geane.