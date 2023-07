“Eu, o Adilton e todo o nosso partido entendemos que é necessário construir a unidade da direita em nossa cidade”, frisou Meirelles, que deve assumir a presidência da sigla do município e, com isso, intensificar as tratativas para construção da chapa de vereadores.

Especulada nos bastidores para ser vice do deputado Cláudio Ferreira, que deve trocar o PTB pelo PL ou UB, numa possível chapa da direita na corrida sucessória pelo comando do Palácio da Cidadania, no ano que vem, a vereadora Kalynka Meirelles afirmou, ontem (12), ao A TRIBUNA, que a sua prioridade é disputar um novo mandato na Câmara Municipal.

Segundo ela, o Republicanos, através do ex-prefeito Adilton Sachetti, vem conversando com outros partidos e com os nomes que estão postulando suceder o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) no comando do Paço Municipal.

“Estamos conversando com o Thiago Silva, o Cláudio Ferreira, o deputado Nininho, o PL, o União Brasil e outras siglas do campo da direita no sentido de construir a unidade em torno de uma candidatura que seja capaz de aglutinar uma ampla aliança e tenha condições de ganhar as eleições do ano que vem”, pontuou Kalynka Meirelles.